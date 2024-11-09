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العراق يؤكد موقفه الرافض لاستخدام أجوائه للتجاوز على إيران

01:56 م السبت 09 نوفمبر 2024

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

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بغداد- (د ب أ)

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، موقف بلاده الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أي دولة من دول المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاعرجي استقبل، بمكتبه الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء مجيد قلى پور".

ووفق البيان ، بحث الأعرجي مع اللواء مجيد قلى پور"سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود، وكذلك استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب".

قاسم الأعرجي إيران مجيد قلى پور العراق
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