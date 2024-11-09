إيران تدين التفجير الإرهابي في مدينة كويتا بباكستان

طهران- (د ب أ)

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم السبت في محطة السكك الحديدية بمدينة كويتا الباكستانية.

وأشار بقائي إلى المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف العنيف، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأضاف أن القضاء على هذه الظاهرة الشريرة يتطلب مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الدول على المستوى الثنائي والإقليمي والمستويات الدولية.

وأكد المتحدث استعداد إيران لمواصلة تعزيز التنسيق والتعاون في هذا المجال.

وذكر مسؤولون أن التفجير أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل، من بينهم رجال أمن ، وإصابة حوالي 50.

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أن الجماعة الانفصالية تشن تمردا سعيا للاستقلال عن إسلام آباد.





