حزب الله اللبناني يستهدف قاعدة إسرائيلية للصناعات العسكرية شمال حيفا

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف قاعدة زوفولون الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصليةٍ صاروخية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق تليجرام، اليوم، أن سلاح الجو شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب بيروت بعد منتصف الليل، بينما نفذت القوات الإسرائيلية مزيدا من الهجمات في قطاع غزة.

وقال الجيش إن سلاح الجو استهدف "مراكز قيادة وموقعا لتصنيع الأسلحة، وبنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله"، في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا للجماعة المدعومة من إيران.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، جرى اتخاذ خطوات قبل الضربات "لتخفيف خطر إلحاق أذى بالمدنيين".





