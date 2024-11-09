إعلان

حزب الله اللبناني يستهدف قاعدة إسرائيلية للصناعات العسكرية شمال حيفا

12:40 م السبت 09 نوفمبر 2024

حزب الله اللبناني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف قاعدة زوفولون الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصليةٍ صاروخية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق تليجرام، اليوم، أن سلاح الجو شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب بيروت بعد منتصف الليل، بينما نفذت القوات الإسرائيلية مزيدا من الهجمات في قطاع غزة.

وقال الجيش إن سلاح الجو استهدف "مراكز قيادة وموقعا لتصنيع الأسلحة، وبنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله"، في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا للجماعة المدعومة من إيران.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، جرى اتخاذ خطوات قبل الضربات "لتخفيف خطر إلحاق أذى بالمدنيين".


حزب الله اللبناني بيروت مدينة حيفا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ما هي استراتيجية إسرائيل في استهداف الشبكة المدنية لحزب الله؟

إعلان

إعلان

المحكمة الدستورية تلغي قانون الإيجار القديم وتحدد موعد التنفيذ- اضغط للتفاصيل