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مسؤول شرطة باكستاني: انفجار محطة قطارات كويتا وقع أثناء تواجد 100 راكب بالمحطة

12:09 م السبت 09 نوفمبر 2024

انفجار محطة قطارات كويتا

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كويتا(باكستان)- (د ب أ)

ذكر محمد بالوش، مسؤول بالشرطة الباكستانية ،اليوم السبت أن التفجير الذي وقع في محطة قطارات كويتا ، نجم عن انفجار قنبلة ، بينما كان حوالي 100 راكب ينتظرون قطارا للسفر إلى مدينة روالبيندي من كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب.

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن انتحاريا استهدف قوات كانت موجودة في المحطة.

يذكر أن الجماعة الانفصالية تشن تمردا سعيا للاستقلال عن إسلام آباد.

وغالبا ما تستهدف الجماعة الانفصالية قوات الأمن والأجانب، لاسيما المواطنين الصينيين، الذين يتواجدون في باكستان، كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي تبني مشروعات بنية تحتية رئيسية.

وأعلنت الجماعة الانفصالية الشهر الماضي مسؤوليتها عن تفجير انتحاري، استهدف قافلة من المواطنين الصينيين، خارج مطار كراتشي مما أسفر عن مقتل شخصين.

محمد بالوش الشرطة الباكستانية انفجار محطة قطارات كويتا انفجار قنبلة
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