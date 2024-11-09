جنود إسرائيليون يقرّون بصعوبة القتال في لبنان

القاهرة- مصراوي



نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن جنود احتياط إسرائيليين قولهم، إن تكتيكات حزب الله مماثلة لحماس في غزة، لكن القتال في لبنان أصعب.

وقد اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان أول أمس الخميس- بمقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في معارك بالجنوب اللبناني خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الحرب لتشمل جل مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت- عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا لجنوبه.





