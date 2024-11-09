إعلام أمريكي: ماسك شارك في مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي

واشنطن- (د ب أ)

ذكرت مصادر إخبارية أمريكية يوم الجمعة أن إيلون ماسك، الملياردير في مجال التكنولوجيا وأحد كبار المتبرعين لحملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كان على الخط أثناء محادثة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووعد ماسك زيلينسكي بأن أوكرانيا ستظل قادرة على الوصول إلى نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، التابع لشركة سبيس إكس، بحسب موقع أكسيوس نقلا عن "مصدرين على علم بالمكالمة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الأمريكي المنتخب سلم سماعة الهاتف إلى ماسك خلال المكالمة، بينما كان في مقر إقامة ترامب في مار إيه لاجو بولاية فلوريدا.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مشاركة ماسك في المكالمة لم يكن مخطط لها، لكنه دخل إلى الغرفة بينما كان ترامب والزعيم الأوكراني يتحدثان. وتحدث الاثنان بعد فوز ترامب في الانتخابات.

ونسب موقع أكسيوس لثلاثة مصادر مطلعة على المكالمة أن زيلينسكي شعر بشكل عام أن المحادثة مع ترامب وماسك كانت جيدة لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة الداعم الأكثر أهمية لأوكرانيا منذ الهجوم الروسي في فبراير 2022، وذلك عبر تسليمها أسلحة.

وأكد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن باستمرار أن أوكرانيا ستتلقى المساعدة طالما كان ذلك ضروريا لصد روسيا.

وأعلن ترامب، الذي يتولى منصبه رسميا في 20 يناير المقبل، أنه يستطيع إنهاء الحرب، لكنه لم يذكر كيف يعتزم القيام بذلك حتى الآن.





