إعلان

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار محطة قطارات في باكستان إلى 20

10:04 ص السبت 09 نوفمبر 2024

انفجار محطة قطارات كويتا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كويتا (باكستان)- (د ب أ)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجير القوي الذي ضرب محطة قطارات كويتا بجنوب غرب باكستان إلى 20 قتيلا، على الأقل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين.

كما أسفر التفجير الانتحاري عن إصابة أكثر من ثلاثين شخصا آخرين.

وأوضحت "د ب أ" أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى جراء التفجير، حيث إن حالة الكثير من المصابين حرجة.

وقال شاهد ريند، وهو متحدث باسم حكومة إقليم بالوشستان إنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا.

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن انتحاريا استهدف قوات كانت موجودة في المحطة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر.

وانفجرت قنبلة بينما كان المسافرون ينتظرون قطارا متجها إلى مدينة روالبيندي من مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب، بحسب ضابط الشرطة البارز محمد بالوش.

انفجار محطة قطارات كويتا شاهد ريند باكستان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البرلمان الإيراني: أكبر إذلال للكيان الصهيوني عدم تمكنه من دخول لبنان

إعلان

إعلان

لسوء الأحوال الجوية.. "غرفة الإسكندرية" تؤجل سوق اليوم الواحد للمزارعين
هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. سكرتير الشعبة يوضح