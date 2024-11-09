ارتفاع حصيلة قتلى انفجار محطة قطارات في باكستان إلى 20

كويتا (باكستان)- (د ب أ)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجير القوي الذي ضرب محطة قطارات كويتا بجنوب غرب باكستان إلى 20 قتيلا، على الأقل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين.

كما أسفر التفجير الانتحاري عن إصابة أكثر من ثلاثين شخصا آخرين.

وأوضحت "د ب أ" أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى جراء التفجير، حيث إن حالة الكثير من المصابين حرجة.

وقال شاهد ريند، وهو متحدث باسم حكومة إقليم بالوشستان إنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا.

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن انتحاريا استهدف قوات كانت موجودة في المحطة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر.

وانفجرت قنبلة بينما كان المسافرون ينتظرون قطارا متجها إلى مدينة روالبيندي من مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب، بحسب ضابط الشرطة البارز محمد بالوش.