رئيس وزراء باكستان يتوعد مدبري تفجير محطة قطارات كويتا بـ"دفع ثمن غال جدا"

كويتا (باكستان)- (د ب أ)

ندد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف بالتفجير في محطة قطارات مدينة كويتا اليوم السبت.

وقال شريف، في بيان،إن هؤلاء الذين دبروا الهجوم "سيدفعون ثمنا غاليا جدا" مضيفا أن قوات الأمن مصرة على القضاء على "خطر الإرهاب".

وارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجير القوي الذي ضرب محطة قطارات كويتا بجنوب غرب باكستان إلى عشرين قتيلا، على الأقل، نقلا عن مسؤولين.

وارتفع عدد المصابين في الهجوم إلى أكثر من 40 شخصا، بعضهم في حالة خطيرة.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى جراء التفجير، حيث إن حالة الكثير من المصابين حرجة.

وقال شاهد ريند، وهو متحدث باسم حكومة إقليم بالوشيستان إنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا.

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بالوشيستان" الانفصالية في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن انتحاريا استهدف قوات كانت موجودة في المحطة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر.

وانفجرت قنبلة بينما كان المسافرون ينتظرون قطارا متجها إلى مدينة روالبيندي من مدينة كويتا، عاصمة إقليم بالوشيستان المضطرب، بحسب ضابط الشرطة البارز محمد بالوش.