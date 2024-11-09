استشهاد 6 فلسطينيين بينهم صحفيان في قصف إسرائيلي على مدرسة شرق غزة



وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد ستة مواطنين، بينهم صحفيان، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة فهد الصباح في حي التفاح شرقي مدينة غزة؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وتسبب القصف في أضرار جسيمة بمحيط المدرسة، التي كانت تأوي مدنيين فارين من منازلهم جراء العمليات العسكرية في المنطقة، مما فاقم من حجم الخسائر البشرية والمادية.

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني برصاص حي خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عقابا شمالي طوباس. وقد شهدت البلدة مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، مما أدى إلى تصعيد جديد في ظل التوترات المتواصلة بالمنطقة.