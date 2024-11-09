باكستان: جماعة انفصالية تعلن مسؤوليتها عن انفجار محطة قطارات كويتا



كويتا (باكستان)-( د ب أ):

أعلنت جماعة انفصالية مسؤوليتها عن تفجير قنبلة بمحطة قطارات مدينة كويتا، بجنوب غرب باكستان.

وقالت جماعة "جيش تحرير بالوشيستان" في بيان، اليوم السبت، إن انتحاريا استهدف قوات كانت موجودة في المحطة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجير القوي في المحطة، إلى 17 شخصا، بحسب ما ذكره مسؤولون. كما أصيب ثلاثون شخصا، بعضهم بجروح حرجة.

وانفجرت القنبلة بينما كان المسافرون ينتظرون قطارا متجها إلى مدينة روالبيندي من مدينة كويتا، عاصمة إقليم بالوشيستان المضطرب، بحسب ضابط الشرطة البارز محمد بالوش.