ارتفاع حصيلة القتلى جراء الإنفجار بمحطة قطارات في باكستان إلى 17



كويتا (باكستان)-( د ب أ):



ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير قوي في محطة قطارات كويتا في جنوب غرب باكستان إلى 17 شخصا ، بحسب مسؤولين.

وكان متحدث باسم الحكومة الباكستانية قال اليوم السبت إن تفجيرا قويا في محطة للسكك الحديدية في كويتا بجنوب غربي باكستان أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وقال شاهد ريند إن التفجير وقع اثناء انتظار المسافرين للقطار للسفر إلى مدينة روالبندي من كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب.

وأضاف أنه من المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا نظرا لأن بعض الركاب المصابين في حالة حرجة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن 20 شخصا لاقوا حتفهم في التفجير