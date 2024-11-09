مقتل 4 وإصابة 25 جراء انفجار قوي بمحطة للسكك الحديدية في باكستان

كويتا (باكستان) -( د ب أ):

قال متحدث باسم الحكومة الباكستانية اليوم السبت إن تفجيرا قويا في محطة للسكك الحديدية في كويتا بجنوب غربي باكستان أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وقال شاهد ريند إن التفجير وقع اثناء انتظار المسافرين للقطار للسفر إلى مدينة روالبندي من كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب.

وأضاف أنه من المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا نظرا لأن بعض الركاب المصابين في حالة حرجة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن 20 شخصا لاقوا حتفهم في التفجير.