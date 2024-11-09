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أمريكا وألمانيا تضعان خطة لإنهاء حرب غزة وتحسين الوضع الإنساني في القطاع

04:55 ص السبت 09 نوفمبر 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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وكالات
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال اجتماعٍ لهما، جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المتأثرة. وتناول الاجتماع أيضًا سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وألمانيا في معالجة الأزمات الإنسانية المستمرة في المنطقة، بما في ذلك الوضع الصعب في غزة.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الدعم الدولي لمواجهة الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع.

وفيما يتعلق بالأوضاع في لبنان، شدد بلينكن على أهمية إيجاد حل دبلوماسي شامل في لبنان، مؤكدًا ضرورة تنسيق الجهود الدولية من أجل دعم الاستقرار في المنطقة.

ولفت بلينكن إلى أن الأزمة اللبنانية تستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لدعم الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

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