عدوان جوي إسرائيلي يضرب مواقع عسكرية بسوريا ومصادر تؤكد وقوع خسائر



وكالات

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً استهدف عدة مواقع عسكرية في ريفي حلب وإدلب، مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود السوريين وتدمير بعض المعدات، وفقاً لما أعلنته مصادر عسكرية سورية. وأشارت المصادر إلى أن القصف الجوي أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة بالمواقع المستهدفة، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول حجم الإصابات أو الخسائر.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من العمليات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، إذ تؤكد إسرائيل باستمرار استهدافها لما تصفه بمواقع مرتبطة بنشاطات عسكرية إيرانية في البلاد.