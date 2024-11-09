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قصف إسرائيلي على غزة.. أكثر من 10 شهداء وإصابات بالعشرات

02:51 ص السبت 09 نوفمبر 2024

قصف إسرائيلي

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وكالات


نقل الإعلام الفلسطيني أن أكثر من 10 شهداء سقطوا وأصيب العشرات نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على المناطق الشمالية والجنوبية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وذكرت التقارير أن الهجمات تسببت بأضرار كبيرة في المنازل والبنية التحتية، فيما تواصل الأطقم الطبية جهودها لإسعاف الجرحى وسط صعوبات تواجهها نتيجة تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين، بينما تم تعزيز تواجد القوات الإسرائيلية في محيط المخيم، في تصعيد جديد يفاقم التوترات في الضفة الغربية.

قصف إسرائيلي طاع غزة كثر من 10 شهداء لعدوان الإسرائيلي
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