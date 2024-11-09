"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنات كريات شمونة ويرؤون ومرغليوت الإسرائيلية

( د ب أ)

أعلن " حزب الله" اللبناني في بيانات منفصلة اليوم الجمعة أن عناصره استهدفوا مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية للمرة الثانية ومستوطنتي يرؤون ومرغليوت الإسرائيليتين بصليات صاروخية.

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانات سابقة اليوم أن عناصره استهدفوا قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة الإسرائيلية شمال غرب مدينة ‏حيفا، وقاعدة ومطار رامات ديفيد الإسرائيلية جنوب شرق مدينة ‏حيفا بصليات صاروخية نوعية.

كما استهدف عناصر الحزب قوات إسرائيلية في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة الجنوبية بالقذائف المدفعية.

من جانبه، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم على مدينة صور الجنوبية مستهدفاً إياها بصاروخين، ما أدى إلى سقوط عدد من الاصابات. كما أغار على حي الصوان في بلدة كفررمان.

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية مساء اليوم بلدة صفد البطيخ، في جنوب لبنان. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفرتبنيت الجنوبية على دفعتين.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة يحمر الشقيف الجنوبية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عن بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.