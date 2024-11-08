أوكرانيا تستعيد جثث 563 جنديا مع استمرار الهجمات الروسية

(د ب أ)

أعلنت السلطات في كييف اليوم الجمعة، استعادة جثامين 563 جنديا أوكرانيا من روسيا.

وكان من بين من تم استعادة جثثهم أكثر من 400 جندي سقطوا في منطقة دونيتسك، ومن بينها قطاع باخموت على خط الجبهة.

كما تم تسليم رفات أكثر من 150 آخرين من المشارح في روسيا، فيما لم يتم الكشف عن المكان الذي لقي فيه هؤلاء الجنود حتفهم.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن روسيا تسلمت رفات 37 جنديا.

وبحسب الأرقام الرسمية، أعيدت أكثر من 2100 جثة إلى أوكرانيا العام الجاري وحده.

ويشار إلى أن عمليات تبادل الجنود الذين سقطوا أو تم أسرهم هي واحدة من آخر الاتصالات الإنسانية المتبقية بين الدول المتحاربة.

وفي الوقت ذاته، استمر القتال في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة، حيث سجلت هيئة الأركان العامة في كييف 114 هجوما شنته القوات الروسية، حسبما أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت سابق.

وتمحورت نقاط الاشتعال الرئيسية مجددا في منطقتي بوكروفسك وكوراخوف، غرب دونيتسك.

وأفادت هيئة الأركان بأن "القوات المدافعة تتصرف باحترافية وكفاءة، وتلحق خسائر فادحة بالعدو".

وأضافت أن معارك عنيفة استمرت أيضا في قطاعات أخرى من الجبهة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن عدد هجمات الطائرات الروسية المسيرة على أوكرانيا زاد بشكل حاد في الشهر الماضي، حيث تم استخدام نحو ألفي مسيرة ضد أهداف أوكرانية في أكتوبر، ارتفاعا من 700 في سبتمبر الماضي.

وأضافت أن العدد مستمر في الزيادة وأنه "من المرجح أن تصبح الأرقام المرتفعة التي سجلت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر حتى الآن طبيعية".