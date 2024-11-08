إعلام عبري: مقربون من نتنياهو حاولوا تعديل بروتوكولات تتعلق بـ7 أكتوبر

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي قوله، إن مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاولوا تعديل بروتوكولات تتعلق بيوم 7 أكتوبر 2023.

وأضافت القناة العبرية، أن إحدى القضايا بديوان نتنياهو ترتبط بمحاولة تغيير وثائق عن إنذارات بشأن 7 أكتوبر، موضحة أن مقربون من نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاده عن الشبهات.