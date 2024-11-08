إعلام عبري: مقربون من نتنياهو حاولوا تعديل بروتوكولات تتعلق بـ7 أكتوبر
11:19 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
وكالات
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي قوله، إن مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاولوا تعديل بروتوكولات تتعلق بيوم 7 أكتوبر 2023.
وأضافت القناة العبرية، أن إحدى القضايا بديوان نتنياهو ترتبط بمحاولة تغيير وثائق عن إنذارات بشأن 7 أكتوبر، موضحة أن مقربون من نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاده عن الشبهات.
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