إيران: نمنع تورطنا في حرب شاملة ولن نتهاون مع السياسات العدائية لإسرائيل
11:09 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
وكالات
قال وزير الخارجية الإيراني، إنه يوجد احتمال لدخول المنطقة في حرب شاملة، وهو ما تريده إسرائيل ولا نرغب فيه.
وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة "دير شبيغل" أن إسرائيل سعت منذ بدء جرائمها في غزة إلى تورط إيران في حرب واسعة، لكننا تمكنا من منع ذلك بحكمة.
وتابع وزير الخارجية قائلاً: "إذا واصلت إسرائيل سياستها العدائية، فإنها ستتلقى الرد المناسب."
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