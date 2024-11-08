مصر ترحب باعتماد قرار إقامة منطقة خالية من النووي في الشرق الأوسط

وكالات

رحبت وزارة الخارجية باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار السنوي الذي تقدمه مصر، والذي يدعو إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وأفادت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عبر موقع "إكس" قائلة: "مصر ترحب باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار السنوي الذي تتقدّم به مصر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إخضاع جميع المنشآت النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وأضافت الوزارة: "لقد شهد القرار دعماً دولياً واسعاً للموقف المصري في الأمم المتحدة."