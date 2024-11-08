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ترامب للرئيس الفلسطيني: مستعد للعمل لوقف الحرب وتحقيق السلام في المنطقة

10:12 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث قدم التهنئة له بمناسبة فوزه في الانتخابات الأمريكية.

وأعرب الرئيس عباس بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن تمنياته للرئيس ترامب بالتوفيق والنجاح خلال ولايته المقبلة في قيادة الولايات المتحدة نحو التقدم والازدهار.

وأكد عباس استعداد فلسطين للعمل مع الرئيس ترامب من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد الرئيس ترامب عزمه على العمل لوقف الحرب، وأبدى استعداده للتعاون مع الرئيس عباس والأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

دونالد ترامب محمود عباس اتصال هاتفي بين ترامب ومحمود عباس رئيس دولة فلسطين ترامب مستعد للعمل لوقف الحرب تحقيق السلام في المنطقة
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