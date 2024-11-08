هيئة البث العبرية: مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة.

كانت صحيفة "معاريف" نقلت عن مكتب نتنياهو وصفه للتحقيقات مع رئيس الحكومة بأنها "حملة غير مسبوقة" تستهدفه في وقت حساس من الحرب.

وذكرت الصحيفة أن المستشارة القضائية للحكومة وافقت على فتح تحقيق يشمل بنيامين نتنياهو في قضية التسريبات داخل ديوانه.

ووفقاً لـ"معاريف"، تمنح هذه الموافقة المحققين الصلاحية لبدء تحقيق رسمي مع نتنياهو، مع التركيز على قضيتي تسريب مستندات سرية ومحاولة تعديل بروتوكولات متعلقة ببداية الحرب.

وأضافت الصحيفة أن القضاء أكد وجود شكوك قوية بوقوع تسريبات غير قانونية لمعلومات من الجيش الإسرائيلي، ما يشكل تهديداً لأمن الدولة.