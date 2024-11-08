انهيار الائتلاف الحاكم يترك الحكومة الألمانية بدون منسق مع الجانب الأمريكي

(د ب أ)

أدى انهيار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في ألمانيا إلى ترك الحكومة بدون منسق عبر الأطلسي في فترة الاضطرابات التي تسبق تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

فقد أبلغ خبير السياسة الخارجية ميشائيل لينك، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، أمس الخميس، أنه بصدد الاستقالة من منصبه في وزارة الخارجية.

وقال لينك في برلين إن هذه الخطوة "هي النتيجة المنطقية لإقالة وزير المالية الاتحادي (كريستيان ليندنر، الذي ينتمي أيضا إلى الحزب الديمقراطي الحر) من الحكومة ونهاية الإئتلاف المرتبطة بذلك."

وأوضح لينك، في رسالته إلى بيربوك، أن أعضاء الحزب الديمقراطي الحر في الحكومة "لم يعد بوسعهم دعم برنامج المستشار أولاف شولتس غير الطموح". وكان لينك مسؤولا عن السياسة الخارجية بصفته نائبا لرئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاج (مجلس النواب).

وفي رسالته إلى بيربوك، رأى لينك أن ألمانيا "يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن الأمن في أوروبا وأن تعمل على تعزيز قدرتنا التنافسية بشكل عاجل". وأضاف بأنه يمكن بهذه الطريقة فقط الحفاظ على الحرية والقيم والازدهار في الأمد البعيد.

واستطرد لينك قائلا إن ألمانيا في تعاملاتها مع إدارة ترامب المستقبلية تحتاج إلى "حكومة تمثل بثقة المصالح الألمانية والأوروبية".

ومن المتوقع على نطاق واسع عبر الطيف السياسي في برلين أن ترامب سيتخذ موقفا اقتصاديا صارما، على سبيل المثال من خلال رفع الرسوم الجمركية، وأن سيعيد ضبط موقف الولايات المتحدة في منظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي.

وذكر لينك أنه، بصفته منسقا للعلاقات عبر الأطلسي، كان حريصا بشكل خاص على إقامة اتصالات قوية في الغرب الأوسط والجنوب وجنوب شرق الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص توسيع اتصالاته في الحزب الجمهوري. وأضاف: "من المرجح أن تصبح هذه العلاقات مهمة للغاية في فترة ولاية ترامب الثانية".