مكتب التحقيقات الفيدرالي يحبط مخططا إيرانيا لاغتيال دونالد ترامب

وكالات

كشفت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة، عن مؤامرة إيرانية لقتل الرئيس دونالد ترامب، واتهمت رجلًا كان قد كُلف من قبل مسؤول حكومي إيراني باغتيال الرئيس الجمهوري المنتخب قبل الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع.

وفي تفاصيل التحقيق، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، علم المحققون بمخطط اغتيال ترامب أثناء استجواب فرهاد شاكري، وهو مواطن أفغاني تم ترحيله من الولايات المتحدة بعد سجنه بتهمة السرقة.

وأوضح شاكري للمحققين أن أحد معارفه في الحرس الثوري الإيراني أعطاه تعليمات في سبتمبر الماضي لوضع خطة لمراقبة ترامب وقتله في غضون سبعة أيام، وفقًا لشكوى جنائية تم تقديمها في محكمة اتحادية في مانهاتن.

كما تم القبض على رجلين آخرين، تم تجنيدهما أيضًا للمشاركة في مؤامرات اغتيال أخرى، بما في ذلك اغتيال صحفي إيراني أمريكي بارز ولا يزال شاكري موجودًا في إيران.

من جهته، قال المدعي العام ميريك جارلاند في بيان: "لا توجد جهات فاعلة في العالم تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي كما تفعل إيران".