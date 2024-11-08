الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف قاعدة عسكرية في إسرائيل بصاروخ باليستي "فرط صوت"

(د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة جوية جنوب إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوت.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف سريع أن "العملية على قاعدة "نيفاتيم" الجوية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2" ووصل إلى هدفه".

وفي سياق آخر، أوضح سريع أن قوات جماعته "نجحت في إسقاط طائرة أمريكية نوع (إم كيو 9) أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف (شمالي البلاد) فجر اليوم".

وأردف بالقول "يصل عدد الطائرات الأمريكية التي نجحت الدفاعات الجوية اليمنية (تابعة للحوثيين) في إسقاطها من هذا النوع إلى 12 طائرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لمعركة طوفان الأقصى".

وأكد المتحدث العسكري الحوثي أن جماعته "مستمرة في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو والعمليات العسكرية الإسنادية".

وتابع "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

جاء بيان سريع بالتزامن مع مسيرة حاشدة نفذتها الجماعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، "دعما لغزة ولبنان".