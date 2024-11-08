المستشارة القضائية توافق على فتح تحقيق مع نتنياهو في قضية التسريبات

وكالات

ذكرت صحيفة "معاريف" أن المستشارة القضائية للحكومة وافقت على فتح تحقيق يتعلق ببنيامين نتنياهو في قضية التسريبات بديوانه.

ووفقاً للصحيفة، تمنح هذه الموافقة المحققين صلاحية البدء في تحقيق رسمي مع نتنياهو، مشيرة إلى أن التحقيقات تشمل قضيتي تسريب مستندات سرية ومحاولة تعديل بروتوكولات مرتبطة ببداية الحرب.

وأضافت الصحيفة أن القضاء أكد وجود شكوك قوية بتسريب معلومات من الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني، مما يمثل تهديداً لأمن الدولة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن التحقيقات تجرى بشأن قيام شخصين بارزين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطًا رفيعًا، والتي تم استخراجها من كاميرات مراقبة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "يجري التحقق مما إذا كان الهدف من ذلك هو ممارسة ضغط من خلال هذه المواد"، موضحة أنها ظهرت شكوك حول وجود علاقة بين حصول ديوان نتنياهو على صور تخص الضابط الرفيع وقضية سرقة مواد عسكرية سرية.

من جانبه، نفى ديوان نتنياهو تلك المزاعم، واصفًا إياها بأنها افتراء على رئاسة الوزراء.