الصحة بغزة: ارتفاع شهداء العدوان الصهيوني إلى نحو 43500 شهيد

وكالات

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 43 ألفًا و508 شهيدًا و 102 ألف و684 مصابًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.