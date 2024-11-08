طائرة تقلع من مطار بن غوريون إلى هولندا لإجلاء إسرائيليين بعد حادث أمستردام

طائرة تقلع من مطار بن غوريون إلى هولندا لإجلاء إسر

القاهرة- مصراوي

أقلعت طائرة تابعة لشركة طيران "العال" الإسرائيلية من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى العاصمة الهولندية أمستردام لإجلاء إسرائيليين بعد أعمال الشغب التي أعقبت مباراة أياكس ومكابي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تسيير رحلات له نحو هولندا، لكنه قال لاحقا إنه تم إلغاء إرسال جنود من الجيش إلى أمستردام بناء على تعليمات المستوى السياسي.

وأعلنت السلطات الهولندية اعتقال 62 شخصا بعد أعمال الشغب التي أعقبت مباراة أياكس ومكابي تل أبيب في أمستردام، ولكن الشرطة لم تحدد ما إذا كانوا من مشجعي كرة القدم أم من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وبحسب تقارير إعلامية، اندلعت الاشتباكات في العاصمة الهولندية على الرغم من الحظر الذي فرضته عمدة أمستردام فيمكي هالسيما على المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وعقب التقارير عن الاشتباكات، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحادث قائلا: "لن يتم التغاضي عن الصور القاسية للاعتداء على مواطنينا في أمستردام"، معلنا إرسال طائرتين إلى أمستردام لإعادة المشجعين الإسرائيليين إلى ديارهم.