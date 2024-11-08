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نتنياهو: نتجهز لأي احتمالات مع وجود مباريات في أوروبا

05:09 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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القاهرة- مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نجهز أنفسنا لأي احتمالات في ظل وجود مباريات أخرى لفرق إسرائيلية في أوروبا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أخبرت رئيس الوزراء الهولندي أن ما حدث خطير ومعاد للسامية.

ولفت إلى أنه طالبت رئيس الوزراء الهولندي بمحاسبة ما وصفهم بـ"المشاغبين" وحماية الجالية اليهودية.

ومزق مجموعة من مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب في العاصمة الهولندية أمستردام، العلم الفلسطيني، ما دفع مؤيدين للقضية الفلسطينية، للرد على تصرف الفريق الإسرائيلي بالهجوم والضرب.

ووثقت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد المؤيدين لفلسطين على تمزيق العلم، والتي كان من بينها الهجوم الركل بالقدم، بينما يصرخ "من أجل ما تصنعونه في غزة، من أجل ما تفعلونه في حق الأبرياء والأطفال".

وتمكن بعض المناصرين للقضية من احتجاز العناصر الإسرائيلية التي رددت الهتافات العنصرية، و أجبروهم على الهتاف "الحرية لفلسطين" للسماح بذهابهم، في حين ردد المناصرون لفلسطين هتافات الحرية لفلسطين "فلسطين حرة".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بـ"حوادث عنف" في أمستردام بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

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