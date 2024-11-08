نتنياهو يقرر تعيين رئيس مكتبه السابق سفيرًا بواشنطن

القاهرة- مصراوي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تعيين الدكتور يحيائيل ليتر سفيرا لدى واشنطن.

يذكر أن يحيائيل ليتر كان رئيسا لمكتب نتنياهو فى 2004، كما أنه والد أحد الجنود القتلى في غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهنأه بفوزه فى الانتخابات، وفق نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الإعلام الإسرائيلى، أن الاتصال الهاتفى بين نتنياهو وترامب استمر نحو 20 دقيقة وتناول الشأن الإيرانى.