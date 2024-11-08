بعد أحداث أمستردام.. فرنسا ترفض تغيير مكان مباراتها مع إسرائيل
القاهرة- مصراوي
أعلن وزير الداخلية الفرنسي أنه رفض طلب تغيير مكان مباراة كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل المقررة في 14 نوفمبر الجاري في باريس.
وفي بيان له على منصة إكس قال الوزير أن بعض الأشخاص طلبوا تغيير مكان المباراة التي ستقام في إطار دوري الأمم الأوروبية، في مكان آخر.
مؤكدا " أنه لا يقبل هذا، ففرنسا لن تتراجع لأن ذلك يعني الاستسلام في مواجهة تهديدات العنف ومعاداة السامية".
Certains demandent la délocalisation du match France-Israel. Je ne l’accepte pas: la France ne recule pas car cela reviendrait à abdiquer face aux menaces de violence et face à l’antisemitisme.— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 8, 2024
À ma demande, le Préfet de police, @NunezLaurent prend les dispositions de sécurité…
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