بعد أحداث أمستردام.. فرنسا ترفض تغيير مكان مباراتها مع إسرائيل

القاهرة- مصراوي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي أنه رفض طلب تغيير مكان مباراة كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل المقررة في 14 نوفمبر الجاري في باريس.

وفي بيان له على منصة إكس قال الوزير أن بعض الأشخاص طلبوا تغيير مكان المباراة التي ستقام في إطار دوري الأمم الأوروبية، في مكان آخر.

مؤكدا " أنه لا يقبل هذا، ففرنسا لن تتراجع لأن ذلك يعني الاستسلام في مواجهة تهديدات العنف ومعاداة السامية".