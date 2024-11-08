استطلاع: غالبية الألمان يرغبون في ترشح وزير الدفاع لمنصب المستشار

برلين- (د ب أ)

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يريدون أن يكون وزير دفاعهم بوريس بيستوريوس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في الانتخابات المبكرة.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التلفزيونية، ذكر 57% من الألمان أنهم يدعمون وزير الدفاع الحالي.

وفي المقابل، بلغت نسبة دعم المستشار أولاف شولتس، المنتمي لنفس الحزب، 13% فقط.

ومن بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيد 58% بيستوريوس أيضا، بينما بلغت نسبة تأييد شولتس بين أنصار الحزب 30% فقط.

وكان الوضع مماثل تقريبا بالنسبة لأنصار الأحزاب الأخرى، حيث فضل 66% من مؤيدي حزب الخضر بيستوريوس كمرشح لمنصب المستشار، وبلغت نسبة تأييده 70% بين أنصار التحالف المسيحي، و71% بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر.

ولم تكن هناك بيانات عن مؤيدي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت".

شمل الاستطلاع 1181 ألمانيا في 7 نوفمبر الجاري.