زعيم المعارضة في ألمانيا يسخر من عزم هابيك إعلان ترشحه للمنافسة على منصب المستشار

برلين- (د ب أ)

سخر زعيم المعارضة في ألمانيا ومرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار، فريدريش ميرتس، من اعتزام وزير الاقتصاد المنتمي لحزب الخضر روبرت هابيك إعلان ترشحه للمنافسة على نفس المنصب.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في برلين: "التصريح الذاتي للترشح لمنصب المستشار بنسبة تأييد من الناخبين يبلغ 9% ينطوي بالتأكيد على عنصر فكاهي"، مضيفا أنه سيتعين على حزب الخضر بعد ذلك "العمل على معالجة هذا الأمر مع أنفسهم ومع ناخبيهم".

ويعتزم هابيك اليوم الجمعة الإعلان عن ترشحه عن حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار.





