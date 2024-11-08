زعيم المعارضة في ألمانيا يضغط على شولتس للإسراع بإجراء التصويت على الثقة

برلين- (د ب أ)

اتهم زعيم المعارضة في ألمانيا، فريدريش ميرتس، المستشار أولاف شولتس بالمماطلة، بسبب رفضه إجراء تصويت سريع على الثقة في الحكومة.

وقال ميرتس، وهو مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشارية، في برلين اليوم الجمعة إن إرجاء التصويت للعام المقبل أمر غير مسؤول، متهما شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بإعطاء الأولوية لمصالحه الحزبية، وطالبه بربط بيانه الحكومي المقرر في البرلمان الأربعاء المقبل بالتصويت على الثقة.

وأعلن شولتس خطة لإجراء تصويت على الثقة في 15 يناير بعدما أقال وزير المالية كريستيان ليندنر أول أمس الأربعاء، الأمر الذي أدى لانسحاب الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه ليندنر من الحكومة. ومن المحتمل بعد ذلك إجراء انتخابات مبكرة في نهاية مارس المقبل.

ويفترض ميرتس والتحالف المسيحي أنه يمكن إجراء الانتخابات المبكرة في 19 يناير إذا طلب شولتس التصويت على الثقة الأسبوع المقبل. وسيكون هذا قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب.

وأبلغ ميرتس الكتلة البرلمانية عن محادثته مع شولتس في اليوم السابق، والتي وقع خلالها خلاف، وقال: "لم ير المستشار نفسه في وضع يسمح له بإعطائي تفسيرا معقولا لسبب طرحه التصويت على الثقة خلال شهرين وليس الأسبوع المقبل"، مضيفا أنه يفترض أن المستشار يحاول حاليا إجراء عمليات تصويت في البرلمان يمكنه استغلالها في الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي.





