وزير الدفاع الإسرائيلي: إعادة الأسرى على رأس أولوياتي

القاهرة- مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال مراسم تنصيبه إنه سيكون مدافعا عن الجيش كما ستكون إعادة الأسرى على رأس أولوياته، وذلك بعد تعيينه خلفا ليوآف جالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أثبت خلال شهور الحرب أن من يمسّ بإسرائيل يدفع ثمنا باهظا"، وفق وصفه.

وتابع قائلا إنه مؤمن "بالانتصار في الحرب وكبح عدوانية إيران وتقويض سلطة حماس وهزيمة حزب الله"، بحسب قوله.





