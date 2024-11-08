إعلان

حادث أمستردام.. مؤيدون لغزة يجبرون إسرائيليين على الهتاف بـ"فلسطين حرة" (فيديو)

01:02 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

أحداث العنف في أمستردام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

مزق مجموعة من مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب في العاصمة الهولندية أمستردام، العلم الفلسطيني، ما دفع مؤيدين للقضية الفلسطينية، للرد على تصرف الفريق الإسرائيلي بالهجوم والضرب.

ووثقت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد المؤيدين لفلسطين على تمزيق العلم، والتي كان من بينها الهجوم الركل بالقدم، بينما يصرخ "من أجل ما تصنعونه في غزة، من أجل ما تفعلونه في حق الأبرياء والأطفال".

وتمكن بعض المناصرين للقضية من احتجاز العناصر الإسرائيلية التي رددت الهتافات العنصرية، و أجبروهم على الهتاف "الحرية لفلسطين" للسماح بذهابهم، في حين ردد المناصرون لفلسطين هتافات الحرية لفلسطين "فلسطين حرة".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بـ"حوادث عنف" في أمستردام بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

أحداث أمستردام القضية الفلسطينية فلسطين إسرائيل هولندا وزارة الخارجية الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعادة الأسرى على رأس أولوياتي

إعلان

إعلان