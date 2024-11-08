الجيش الإسرائيلي: لن نرسل وفدا إلى أمستردام

القاهرة- مصراوي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يرسل وفدا إلى أمستردام، وذلك وفق توجيهات المستوى السياسي، بعد إعلانه العزم على إرسال قوة إلى هولندا للإسهام في إجلاء إسرائيليين قال إنهم تعرضوا لأعمال عنف.

وأكد حظر سفر جميع أفراد الجيش إلى هولندا حتى إشعار آخر.

وفيما سبق قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن على الإسرائيليين في أمستردام تجنب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق، في حين قالت الخارجية الإسرائيلية إن الوضع بدأ يهدأ في العاصمة الهولندية، وإن على الإسرائيليين التزام الفنادق.

يأتي ذلك عقب إصابة مشجعين إسرائيليين في هجوم لمؤيدين للقضية الفلسطينية، ردا على تمزيق العلم الفلسطيني على هامش مباراة أقيمت في أمستردام ضمن مسابقة الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.