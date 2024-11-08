الرئيس الإسرائيلي: هجوم أمستردام يذكر بأحداث 7 أكتوبر (فيديو)

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن هجوم أمستردام يذكر بأحداث الـ7 من أكتوبر 2023، وهجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

ومن جانبها قالت الخارجية الإسرائيلية إن 10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام.

وقالت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية إن الهجوم على المشجعين الإسرائيليين وقع عقب تمزيقهم العلم الفلسطيني على هامش المباراة التي أقيمت في العاصمة الهولندية، ضمن مسابقة الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

🔴🔴🔴🔴عاجل من امستردام



مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب يتعرضون للضرب والسحل في شوارع امستردام الهولندية . pic.twitter.com/Y0erhOoL4V — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) November 8, 2024

وشهد محيط ملعب مباراة إياكس أمستردام ومكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي، اشتباكات بين الجماهير، بسبب القضية الفلسطينية.

وقامت مجموعة من جماهير فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، بتمزيق العلم الفلسطيني، لهذا اشتبكت معهم جماهير أياكس أمستردام.

ووصلت الاشتباكات إلى ملعب المباراة، وقامت بعض الجماهير بإلقاء الكراسي على مشجعي فريق مكابي، وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن الاعتداءات طالت عددا من الفنادق التي كان إسرائيليون يقيمون فيها.

