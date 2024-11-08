إسرائيل ترسل طائرتين لإجلاء مشجعين من امستردام بعد أحداث عنف

تل أبيب/أمستردام -(د ب أ)

بعد اشتباكات عنيفة على هامش مباراة نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم في امستردام، أرسل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو طائرتين لإجلاء مشجعي كرة القدم الإسرائيليين من العاصمة الهولندية.

ونشر مكتب نتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/ صباح اليوم الجمعة، "أمر رئيس الوزراء بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة مواطنينا".

وأضاف "لن يتم التغاضي عن الصور القاسية للاعتداء على مواطنينا في أمستردام".

ووصف مكتب رئيس وزراء إسرائيل الحادث بأنه "مروع" ، مطالبا الحكومة الهولندية وقوات الأمن باتخاذ إجراء قوي وسريع ضد مثيري الشغب وضمان سلامة "مواطنينا".

كانت تقارير قد أفادت بحدوث اشتباكات عنيفة بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين ومشجعين إسرائيليين، مساء أمس الخميس، في أعقاب مباراة لكرة القدم في الدوري الأوروبي بين فريق الدرجة الأولى الهولندي "إياكس أمستردام" وفريق "مكابي تل أبيب".

وقالت الشرطة إنها احتجزت 57 شخصا، لكن لم تقدم تفاصيل عن جنسياتهم أو ما إذا كانوا من مشجعي كرة القدم أم لا. وفاز فريق "أياكس" في المباراة 5 - صفر.

وطبقا لمعلومات من محطة تلفزيون أمستردام (إيه.تي.5)، ألقى متظاهرون الكراسي على مشجعي فريق "مكابي". وقامت وحدات متنقلة تابعة للشرطة بحماية الإسرائيليين ورافقتهم إلى فنادقهم.

ووقعت أيضا اشتباكات بعد الظهر بين مشجعي كرة القدم الإسرائيليين وقوات الأمن بوسط المدينة. وذكرت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على حوالي 12 شخصا، بتهمة الإخلال بالنظام العام وحيازة ألعاب نارية بشكل غير قانوني.