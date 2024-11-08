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إصابة 10 إسرائيليين في هولندا (فيديو)

11:26 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

الهجوم على المشجعين الإسرائيليين

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القاهرة- مصراوي

قالت الخارجية الإسرائيلية إن 10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام.

وقالت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية إن الهجوم على المشجعين الإسرائيليين وقع عقب تمزيقهم العلم الفلسطيني على هامش المباراة التي أقيمت في العاصمة الهولندية، ضمن مسابقة الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

وشهد محيط ملعب مباراة إياكس أمستردام ومكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي، اشتباكات بين الجماهير، بسبب القضية الفلسطينية.

وقامت مجموعة من جماهير فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، بتمزيق العلم الفلسطيني، لهذا اشتبكت معهم جماهير أياكس أمستردام.

ووصلت الاشتباكات إلى ملعب المباراة، وقامت بعض الجماهير بإلقاء الكراسي على مشجعي فريق مكابي، وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن الاعتداءات طالت عددا من الفنادق التي كان إسرائيليون يقيمون فيها.

الخارجية الإسرائيلية أحداث أمستردام القضية الفلسطينية الدوري الأوروبي هولندا
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