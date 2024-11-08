انقطاع الاتصال مع 3 إسرائيليين في هولندا

القاهرة- مصراوي

أكدت الخارجية الإسرائيلية انقطاع الاتصال مع 3 إسرائيليين عقب ما وصفته بأحداث العنف في أمستردام، وكانت أعلنت إرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء الإسرائيليين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يرسل وفدا إلى أمستردام، وذلك وفق توجيهات المستوى السياسي، بعد إعلانه العزم على إرسال قوة إلى هولندا للإسهام في إجلاء إسرائيليين قال إنهم تعرضوا لأعمال عنف.

#شاهد | فيديو آخر يظهر تمزيق مشجعين صهاينة للعلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية قبيل مباراة فريق"مكابي تل أبيب" مع أياكس أمستردام، وهو ما تسبب في اندلاع احتجاجات. pic.twitter.com/zKAzlCDUSn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 8, 2024

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية أمستردام بعد ما وصفته بـ"أعمال عنف" الليلة الماضية.