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انقطاع الاتصال مع 3 إسرائيليين في هولندا

11:20 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

وزارة الخارجية الإسرائيلية

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القاهرة- مصراوي

أكدت الخارجية الإسرائيلية انقطاع الاتصال مع 3 إسرائيليين عقب ما وصفته بأحداث العنف في أمستردام، وكانت أعلنت إرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء الإسرائيليين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يرسل وفدا إلى أمستردام، وذلك وفق توجيهات المستوى السياسي، بعد إعلانه العزم على إرسال قوة إلى هولندا للإسهام في إجلاء إسرائيليين قال إنهم تعرضوا لأعمال عنف.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية أمستردام بعد ما وصفته بـ"أعمال عنف" الليلة الماضية.

وزارة الخارجية الإسرائيلية إسرائيل هولندا انقطاع الاتصال
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