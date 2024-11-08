إعلان

رئيس وزراء هولندا: أكدت لنتنياهو أن الجناة سيحاكمون

11:12 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

أحداث العنف في أمستردام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

قال رئيس وزراء هولندا ديك شخوف إنه أجرى مكالمة مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد له أن من وصفهم بالجناة "سيحاكمون"، إثر إصابة إسرائيليين باشتباكات عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين بعد خسارة فريق إسرائيلي بمباراة كرة قدم.

وأضاف أن ما وقع بعد مباراة كرة القدم "هجمات معادية للسامية وغير مقبولة على الإسرائيليين"، بحسب وصفه.

بالمقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله لنظيره الهولندي إن "الهجوم ضد الإسرائيليين في هولندا معاداة للسامية"، كما طالبه بتعزيز أمن الجالية اليهودية في أمستردام.

رئيس وزراء هولندا نتنياهو علم فلسطين أحداث أمستردام إسرائيل هولندا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انقطاع الاتصال مع 3 إسرائيليين في هولندا

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)