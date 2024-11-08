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ترامب يعين سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض

11:02 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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واشنطن- (د ب أ)

عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء الخميس، رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض.

وينسب الفضل إلى وايلز إلى حد كبير داخل وخارج الدائرة المقربة من ترامب في إدارة حملته الانتخابية التي كانت إلى حد بعيد أكثر حملاته انضباطا وتنفيذا.

وقد تجنبت إلى حد كبير الأضواء، حتى أنها رفضت أن تأخذ الميكروفون للتحدث أثناء احتفال ترامب بفوزه في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء.

وقال ترامب في بيان له "سوزي قوية وذكية ومبتكرة وتحظى عالميا بالإعجاب والاحترام.

وستواصل سوزي العمل بلا كلل لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأضاف "أنه لشرف مستحق أن تكون سوزي أول امرأة تشغل منصب رئيسة لموظفي (البيت الأبيض) في تاريخ الولايات المتحدة. ليس لدي أدنى شك في أنها ستجعل بلادنا فخورة".

ترامب الرئيس الأمريكي سوزي وايلز البيت الأبيض
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