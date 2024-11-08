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وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يجري آخر محادثة رسمية مع نظيره الأمريكي

11:00 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت،

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تل أبيب- (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته يوآف جالانت أمس الخميس إنه أجرى آخر محادثة هاتفية رسمية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وكان جالانت على علاقة وثيقة مع أوستن طوال فترة الحرب، وكان الرجلان يتحدثان عدة مرات في الأسبوع.

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع جالانت بعد أشهر من التوترات والخلافات، وتم استبدال جالانت، وهو جنرال سابق، بأحد الموالين لنتنياهو لديه خبرة عسكرية قليلة.

وقال جالانت في بيان له إنه شكر أوستن على ”شراكته والتزامه العميق“ بالعلاقات الدفاعية بين البلدين. وأضاف "يجب أن تظل رابطتنا الخاصة قوية ولا تتزعزع".

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي لويد أوستن نتنياهو
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