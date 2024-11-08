فوضى في الكنيست الإسرائيلي مع انسحاب المعارضة احتجاجا على تنصيب وزير الدفاع الجديد كاتس

تل أبيب- (د ب أ)

تبادل أعضاء المعارضة الإسرائيلية وحكومة الائتلاف اليميني الحاكم السباب يوم الخميس خلال مراسم أداء يسرائيل كاتس اليمين الدستورية في منصب وزير الدفاع خلفا ليوآف جالانت المقال، بحسب ما ذكرته صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل".

وفي نهاية المطاف، غادر أعضاء المعارضة قاعة الكنيست أو البرلمان احتجاجا على إقالة جالانت، التي قوبلت بانتقادات واحتجاجات شديدة في إسرائيل.

وقد تم تأكيد تعيين كاتس، وزير الخارجية السابق، في منصبه بأصوات من الائتلاف.

وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة جالانت يوم الثلاثاء، متذرعا بانهيار الثقة.

وكان جالانت قد دعا مرارا وتكرارا إلى حل دبلوماسي لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

كما دعا إلى تجنيد الرجال المتدينين المتشددين في الخدمة العسكرية.

وقد أغضب هذا الموقف شركاء نتنياهو المتدينين المتشددين واليمينيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي، الذين يعتمد عليهم.

وبعد إقالة جالانت، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في إسرائيل احتجاجا على الحكومة.