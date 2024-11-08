بوتين يهنئ ترامب ويمدح شجاعته ويتحدث عن الحرب في أوكرانيا

وكالات

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمهوري دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات، واصفًا إياه بـ"الرجل الشجاع".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين في مدينة سوتشي الروسية، حيث أشار إلى أن ترامب "تعرض لضغوط من جميع الجهات" خلال فترة رئاسته الأولى.

وأبدى بوتين، وفق ما نقلته شبكة "بي بي سي" البريطانية، اهتمامه بتصريحات ترامب بشأن قدرته على إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلًا إنها "تستحق الاهتمام".

وكان ترامب قد صرح مرارًا خلال حملته الانتخابية بأنه قادر على إنهاء الحرب "في يوم واحد"، لكنه لم يوضح الكيفية.

تطرق بوتين أيضًا لمحاولة اغتيال ترامب في يوليو، مشيرًا إلى أن الحادثة تركت "انطباعًا" لديه. وأضاف أنه بعد إطلاق النار عليه، رفع ترامب قبضته في الهواء وهتف "قاتل، قاتل، قاتل"، قبل أن يبعده رجال الخدمة السرية.

وقال بوتين عن ردة فعل ترامب: "تصرف، في رأيي، بطريقة صحيحة وشجاعة، كرجل".

وعند سؤاله عن استعداده لإجراء محادثات مع ترامب، أجاب بوتين: "نحن مستعدون، نحن مستعدون".

وكان ترامب قد أكد الخميس في حديثه مع شبكة NBC News أنه مستعد للحديث مع بوتين، قائلاً: "أعتقد أننا سنتحدث".

وتجدر الإشارة إلى أن الكرملين واجه اتهامات واسعة بالتدخل في انتخابات 2016 لدعم حملة ترامب ضد هيلاري كلينتون، وهي ادعاءات رفضتها موسكو.

وقد أجرى المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر تحقيقًا حول مزاعم تواطؤ حملة ترامب مع روسيا، لكنه أشار في تقريره بعد ثلاث سنوات إلى عدم وجود أدلة تثبت التآمر.

وفي الوقت ذاته، ناقش قادة المجتمع السياسي الأوروبي في بودابست عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثة "دافئة" و"مثمرة" مع الرئيس المنتخب، مشددًا على أهمية استمرار التعاون الإيجابي بين أوكرانيا وأمريكا وأوروبا.

وأبدى زعماء في أوكرانيا وأوروبا مخاوفهم من احتمال تراجع ترامب عن تقديم الدعم العسكري الأمريكي لكييف بعد توليه السلطة في يناير.

ومن جانبه، طمأن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر زيلينسكي في القمة بأن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا سيظل "صلبًا".

فيما صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بعلاقته الوثيقة بترامب، بأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا ستكون صعبة، وقال: "مسألة التجارة مع الولايات المتحدة ستُطرح ولن تكون سهلة".

وكان ترامب قد أعلن قبل فوزه بالانتخابات عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات. وقال أوربان: "كان هناك اتفاق على أن تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر تجاه سلامها وأمنها في المستقبل. وبشكل أوضح، لا يمكننا توقع أن يتولى الأمريكيون وحدهم رعايتنا".