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سي إن إن: قراصنة صينيون يتنصتون على هاتف محامي ترامب

12:20 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

مكتب التحقيقات الفيدرالي

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القاهرة- مصراوي

كشفت شبكة CNN الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغ أحد المحامين الرئيسيين للرئيس المنتخب دونالد ترامب، بأن هاتفه المحمول تعرض لقرصنة من قِبل قراصنة صينيين.

تأتي هذه الحادثة كجزء من عملية واسعة النطاق استهدفت كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الساحة السياسية الأمريكية، حيث كانت هذه العملية مستمرة منذ عدة أشهر.

وفقًا لأحد المصادر، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي المحامي تود بلانش الأسبوع الماضي، بأن قراصنة تمكنوا من الوصول إلى تسجيلات صوتية ورسائل نصية من هاتفه، دون أن تكون أي من المعلومات مرتبطة بالرئيس المنتخب دونالد ترامب.

كما قدّم المكتب لبلانش قائمة بالبيانات التي تمكن المتسللون من الحصول عليها، بما في ذلك اتصالاته الشخصية والعائلية. وبعد هذا الاختراق، اضطر بلانش إلى تغيير رقمه للاتصال.

يعد بلانش المحامي الثانية للرئيس المنتخب ترامب التي يُعتقد بأنها مستهدفة من قبل قراصنة أجانب.

وكانت CNN قد ذكرت في أغسطس، أن المحامية ليندسي هاليجان تعرضت أيضًا لمحاولة اختراق من قبل قراصنة إيرانيين، إلا أن تفاصيل توقيت المحاولة ومدى تأثيرها على أجهزتها أو حساباتها لم تُحدد بوضوح حتى الآن.

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