إعلام عبري: نتنياهو يمتلك فيديو يوثق اشتباكًا جسديًا بين جالانت وحارس مكتبه

وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومقربين منه لديهم فيديو يوثق اشتباكًا جسديًا بين وزير الدفاع يوآف جالانت وحارس بمكتب نتنياهو بعد أحداث 7 أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع أن نتنياهو كان يسعى لإذلال وتهميش جالانت بعدم دعوته إلى اجتماعات أمنية.

كانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصل بيوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي المقال، معبرًا عن دهشته من إقالته من منصبه.

وأشارت القناة إلى أن جالانت استعرض مع وزير الدفاع الأمريكي الأسباب التي أدت إلى إقالته من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.