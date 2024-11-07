أزمة كنيسة القدس تتصاعد: فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لدى باريس في الأيام المقبلة، احتجاجًا على دخول قوات الشرطة الإسرائيلية، "مسلحة" و"دون إذن"، إلى موقع يُعتبر من أملاك الدولة الفرنسية في جبل الزيتون بالقدس.

وأوضحت الوزارة، أن تواجد القوات الإسرائيلية في الموقع وقيامها باعتقال رجلي أمن فرنسيين لفترة وجيزة "أمر غير مقبول".

من جانبه، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أنه رفض دخول الموقع الذي يتبع الإدارة الفرنسية بسبب وجود القوات الإسرائيلية داخله.

‼️🚨 فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد اعتداء على حراس وزير خارجيتها في القدس واعتقالهم https://t.co/cQzNK67ChQ — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 7, 2024

وجاءت هذه الواقعة أثناء زيارة بارو المقررة إلى مجمع كنيسة "إيليونا" على جبل الزيتون، ضمن جولته في إسرائيل، التي تهدف إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد بارو في تصريح لمحطة "فرانس 2" أنه يسعى خلال زيارته للقاء السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية، مشددًا على أهمية إيصال موقف فرنسا إلى المنطقة التي تعاني من أزمات إنسانية كبيرة.

وتأتي الزيارة في ظل توتر العلاقات بين باريس وتل أبيب، خاصة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي دعا فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في العمليات العسكرية ضد غزة، ورغم هذا التوتر، أكد بارو أن "الحوار لم ينقطع" بين الطرفين.