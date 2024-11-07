إعلان

مستشار المرشد الإيراني: يجب على إيران اتخاذ قرار حكيم بشأن الرد على إسرائيل

11:10 م الخميس 07 نوفمبر 2024

علي لاريجاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

صرح مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، بأن إيران ينبغي أن تتخذ قرارًا مناسبًا للرد على هجمات إسرائيل، مشددًا على ضرورة عدم الانجرار إلى "فخ" إسرائيلي والتصرف بعقلانية.

وأضاف أن إسرائيل تسعى لنقل التوتر إلى إيران بعد فشلها في تحقيق أهدافها في غزة ولبنان.

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني رد إيران على هجمات إسرائيل ضرورة عدم الانجرار إلى فخ إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أزمة كنيسة القدس تتصاعد: فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)