مستشار المرشد الإيراني: يجب على إيران اتخاذ قرار حكيم بشأن الرد على إسرائيل

وكالات

صرح مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، بأن إيران ينبغي أن تتخذ قرارًا مناسبًا للرد على هجمات إسرائيل، مشددًا على ضرورة عدم الانجرار إلى "فخ" إسرائيلي والتصرف بعقلانية.

وأضاف أن إسرائيل تسعى لنقل التوتر إلى إيران بعد فشلها في تحقيق أهدافها في غزة ولبنان.