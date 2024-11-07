مستشار المرشد الإيراني: يجب على إيران اتخاذ قرار حكيم بشأن الرد على إسرائيل
11:10 م الخميس 07 نوفمبر 2024
وكالات
صرح مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، بأن إيران ينبغي أن تتخذ قرارًا مناسبًا للرد على هجمات إسرائيل، مشددًا على ضرورة عدم الانجرار إلى "فخ" إسرائيلي والتصرف بعقلانية.
وأضاف أن إسرائيل تسعى لنقل التوتر إلى إيران بعد فشلها في تحقيق أهدافها في غزة ولبنان.
علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني رد إيران على هجمات إسرائيل ضرورة عدم الانجرار إلى فخ إيران وإسرائيل
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:أزمة كنيسة القدس تتصاعد: فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي